Grupo de música celta se apresenta na jardineira da Linha Turismo

Com a abertura da 35ª Oficina de Música de Curitiba, a cidade “respira” música. Ontem o ‘palco’ escolhido foi a Linha Turismo, que leva os visitantes pelos principais parques e pontos turísticos de Curitiba. O grupo de música celta Gaiteiros de Lume fez uma apresentação gratuita a bordo do veículo que saiu às 15 horas do primeiro ponto do passeio, na Praça Tiradentes. O show faz parte dos espetáculos da 35ª Oficina de Música de Curitiba, aberta neste último sábado, 27. A programação da Oficina prossegue hoje, a partir das 18h30, como a apresentação da Roda de Samba do Memorial, na Praça do Iguaçu, no Memorial de Curitiba, à Rua Doutor Claudino dos Santos, 79, no bairro São Francisco. Além deste, há outras quatro apresentações.