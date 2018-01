Folia de 2018 promete ser uma das mais agitadas da Capital

Bloco Garibaldis e Sacis toma conta da avenida Marechal Deodoro: pré- Carnaval (foto: Geraldo Bubniak)

O bloco Garilbaldis e Sacis movimentou o centro de Curitiba na tarde deste domingo (28). Aproximadamente 10 mil pessoas aproveitaram a folia comandada pelo Bloco Garibaldis e Sacis na Avenida Marechal Deodoro. A festa é uma amostra da folia que deve tomar conta da Capital e do Litoral paranaense a partir do dia 10 de fevereiro, um sábado. E a expectativa é grande.

Em Curitiba, a Fundação Cultural (FCC) estima um público entre 20 e 30% maior nas festividades deste ano. Ao todo, cerca de 33 mil pessoas participarão das festividades carnavalescas realizadas entre sábado, 10 de fevereiro, e segunda-feira, 12 de fevereiro.

A folia começa no sábado, quando cerca de 20 mil pessoas tomarão a Marechal Deodoro para participar do baile infantil e do desfile das escolas de samba. No domingo, são esperados 10 mil mortos-vivos na Zombie Walk. Os festejos chegam ao fim na segunda-feira, com o Psycho Carnival e um público estimado por 3 mil roqueiros.

Já no litoral, a expectativa é de mais uma ‘invasão curitibana’ (a última da atual temporada de verão), a exemplo do que ocorrera no Reveillon.

Em Matinhos e Guaratuba, dois dos principais municípios da região, a estimativa é de que entre 2 e 2,5 milhões de foliões participem das festas.

“Nosso Carnaval vai ser o maior dos últimos tempos por conta da demanda ter crescido muito e Matinhos ter sido citada como a única cidade do Brasil com tendência de maior crescimento turístico para 2018”, destaca Alex Lima, chefe do departamento de desenvolvimento de projetos e produção de eventos da Secretaria de Turismo de Matinhos.

Segundo ele, no Reveillon o município recebeu cerca 500 mil pessoas. Para as três noites de Carnaval, a expectativa é de 1 milhão a 1,5 milhão de foliões.

Em Guaratuba, a expectativa é parecida, segundo informa a secretária de Turismo, Elaine Mattos Fogaça Dias. A estimativa é que 1 milhão de pessoas aproveitem os três dias de Carnaval na cidade, inclusive com forte presença de turistas vindos de outros estados.

“A locação de imóveis está bem alta e temos uma estimativa de 1 milhão de pessoas. Além do pessoal de Curitiba, no Carnaval recebemos muitas pessoas de outros municípios do litoral e moradores de Santa Catarina”, afirma.

O ponto alto, segundo Elaine, será na segunda-feira de Carnaval, com a tradicional Banda de Guaratuba, o desfile dos blocos campeões, a premiação do camarote mais bonito e o mais animado, desfile da escola de samba e o trio elétrico.

Programação de Carnaval

Curitiba

10 de fevereiro

Baile infantil na Avenida Marechal Deodoro a partir das 14 horas

Desfile dos blocos carnavalescos e escolas de samba na Avenida Marechal Deodoro a partir das 15h30 (blocos) e 19h (escolas)

11 de fevereiro

Apuração das notas do Desfile das Escolas de Samba, no Memorial de Cuiritiba, das 15 às 22 horas

Marcha Zombie Walk, com concentração na Boca Maldita. Das 14 às 20 horas

12 de fevereiro

Psycho Carnival na Praça Nossa Senhora da Salete, das 13h às 19h

Guaratuba

10 de fevereiro

Desfile dos Blocos, da Escola de Samba Unidos de Guaratuba e trios elétricos das 21 às 2 horas

11 de fevereiro

Desfile dos Blocos, da Escola de Samba Unidos de Guaratuba e trios elétricos das 21 às 2 horas

12 de fevereiro

Carnaval das crianças. Trio elétrico. Das 16 às 18 horas

Resultado e premiação dos blocos; desfile dos campeões; premiação do Camarote Mais Bonito e Camarote Mais Animado; desfile da Escola de Samba Unidos de Guaratuba; Banda de Guaratuba e trios elétricos. Das 21 às 3 horas

Matinhos

10 de fevereiro

Matinbanda na Avenica Atlântica e trio elétrico no Balneário Albatroz, das 21 às 2 horas

11 de fevereiro

Caiobanda e dois trios elétricos: Tremendão e Avassalador, das 21 às 2 horas

12 de fevereiro

Dois trios elétricos: Avenida Atlântica e outro circulando nos balneários da Praia Norte, das 21 às 2 horas