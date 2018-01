Quatro terremotos são registrados no litoral sul do Peru

Uma sucessão de quatro terremotos de 3,7 a 4,8 graus de magnitude na escala de Richter foram registrados na madrugada deste domingo (28) no litoral sul do Peru sem que até agora fossem reportados danos materiais ou vítimas, informou o Instituto Geofísico do Peru e o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).

O primeiro, de 4,8 graus de magnitude, ocorreu à 1h03 (horário local, 4h03 em Brasília) e teve epicentro no oceano Pacífico, 58 quilômetros ao sul do município de Lomas, na região de Arequipa. Os habitantes perceberam o tremor com uma intensidade entre moderada e fraca. As informações são da Agência EFE.

Às 2h39 (5h39 em Brasília) houve um novo terremoto de 3,9 graus de magnitude e com epicentro 39 quilômetros ao sul de Lomas.

Uma hora depois, foi registrado um novo tremor com magnitude 3,7 e epicentro 14 quilômetros ao oeste do município de Atico, também em Arequipa.

Às 5h41 (8h41 em Brasília) ocorreu o quarto e último terremoto, também de 3,7 graus de magnitude, e originado 34 quilômetros ao sul de Lomas.

O Peru fica na área denominada Círculo de Fogo do Pacífico, onde se registra aproximadamente 85% da atividade sísmica mundial.