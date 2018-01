Bloqueio de rua David Campista é prorrogado até 2 de fevereiro

O bloqueio total de via realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) da Secretaria de Transporte e Trânsito de São José dos Pinhais na Rua David Campista, entre a Rua Almirante Alexandrino e a Rua Agenor Lino de Oliveira, foi prorrogado até o dia 2 de fevereiro. Inicialmente, o bloqueio iria até esta sexta-feira, dia 26, mas as obras que estão sendo realizadas no local ainda não estão prontas e viu-se a necessidade de prorrogação.

Lá, está sendo feita a requalificação das calçadas. Durante a execução das obras, o acesso será permitido apenas aos moradores do trecho em questão. O Demutran orienta que os motoristas redobrem a atenção enquanto tais obras não são finalizadas e que procurem rotas alternativas. A plataforma WAZE também fornecerá dados os usuários do aplicativo.