Pinhais cumpre meta de intermediação de mão de obra

Em relatório da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU), Pinhais ocupa a 3ª posição da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) no ranking de desempenho de intermediação de mão de obra,em 2017. A Agência do Trabalhador de Pinhais cumpriu 116,39% da meta estabelecida pelo Ministério do Trabalho. No ranking, 115 agências paranaenses tiveram excelente desempenho (100% da meta ou mais), 29 agências tiveram desempenho satisfatório (mais de 75% da meta) e 72 agências tiveram desempenho baixo (menos de 75% da meta). Em 2017, a Agência do Trabalhador de Pinhais recebeu quase 9 mil requerimentos de Seguro Desemprego e 3.760 carteiras de trabalho foram emitidas. “A Agência do Trabalhador de Pinhais tem sido referência para outras agências”, explica Giane de Jesus, diretora do Departamento de Geração de Emprego e Renda.