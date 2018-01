Araucária reduz em 80% lista de espera para conseguir vaga

Com dados atualizados até 18 de janeiro de 2018, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED), informou que conseguiu reduzir a lista de espera por vagas na Educação Infantil em cerca de 80% no período de um ano. No início de 2017, faltavam 2.900 vagas. Agora o deficit está previsto em 513 graças a uma análise minuciosa realizada em cada uma das unidades.

O trabalho realizado pela SMED inclui a análise das plantas das unidades educacionais e a presença da equipe da pasta de sala em sala para verificar a situação de cada uma delas e de como esses espaços podem ser otimizados. Algumas turmas precisaram ser transferidas para adequar a quantidade de pessoas ao local. Outras mudanças importantes se deram na reorganização do cadastro dos alunos. No caso das turmas de infantil 4 e 5 (antiga pré-escola) o que se registra é um saldo positivo de mais de 400 vagas disponíveis.