Ponte Preta derruba a invencibilidade do São Bento no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ponte Preta acabou com a invencibilidade do São Bento no Campeonato Paulista. Neste domingo (28), a equipe de Campinas ganhou por 1 a 0, em Sorocaba (SP), e se recuperou na competição. Essa foi a segunda vitória da Ponte Preta no Paulista, ambas conquistadas fora de casa. Depois de vencer o Corinthians no Pacaembu, na estreia, o time dirigido por Eduardo Baptista caiu diante de Linense e Santos no Moisés Lucarelli. O gol da vitória da Ponte Preta foi marcado pelo volante Marciel, de cabeça, após cruzamento de escanteio da esquerda, aos 26min do segundo tempo. Com o triunfo, a Ponte assumiu a liderança do Grupo B, com seis pontos. Logo atrás vem o São Paulo, com quatro. Fora da zona de classificação estão São Caetano, com três, e Santo André, com dois. Já o São Bento perdeu a boa sequência nas primeiras três partidas do Paulista. A equipe de Sorocaba chegou a essa rodada com a segunda melhor campanha do Estadual, mas agora já está pressionada dentro do Grupo C. Nessa chave, a liderança é do Palmeiras, que disparou após a quarta vitória consecutiva e chegou a 12 pontos. Com sete pontos, o São Bento divide a segunda colocação com o Novorizontino, levando vantagem no saldo de gols.