Botafogo encara a Ferroviária e busca segunda vitória seguida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta a Ferroviária nesta segunda-feira, às 20h, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A equipe tricolor busca a segunda vitória consecutiva, enquanto o adversário ainda não venceu no Campeonato Paulista. Com três pontos, o Botafogo ocupa a vice-liderança do Grupo D e tenta repetir o bom resultado da rodada passada, quando ganhou do Novorizontino, em casa, por 3 a 1. Antes disso, o Botafogo havia perdido para o Bragantino e para o Palmeiras. Já a Ferroviária é um dos quatro times que ainda não ganharam nenhum jogo no torneio. Na estreia, empatou sem gols com o Red Bull, em Campinas, e depois ficou no 1 a 1 com o Ituano em casa e perdeu para o Corinthians por 2 a 1, no Pacaembu. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Santo André e Mirassol fazem nesta segunda-feira, às 17h30, um duelo de duas equipes que ainda não desencantaram no Campeonato Paulista. O jogo acontece no estádio Bruno José Daniel, no ABC. O Santo André vem de um bom empate com o Ituano fora de casa. Mas, antes disso, não empolgou. Após perder na estreia para o Palmeiras por 3 a 1, ficou no 1 a 1 com o Red Bull em seu estádio. Já o Mirassol tem a pior campanha das primeiras três rodadas, com apenas um ponto somado em um empate em casa com o São Bento. Nas outras partidas, perdeu para Novorizontino e São Paulo. Ao lado do Linense, o Mirassol também tem o pior ataque da competição, com um gol marcado. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull busca a primeira vitória no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A equipe enfrenta o Linense, que também busca se recuperar no torneio. Com dois pontos em três partidas, o Red Bull tem chance até de terminar a rodada na vice-liderança do Grupo D. Para isso, tem de torcer contra o Botafogo-SP. Já o Linense tem sua campanha comprometida pelas atuações em casa. Como visitante, a equipe bateu a Ponte Preta, mas, em seu estádio, foi derrotada por Santos e São Caetano.