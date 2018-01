Fluminense vence o Madureira e ganha sobrevida na Taça Guanabara

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo de vida ou morte, o Fluminense venceu o Madureira por 2 a 1 neste domingo (28), no estádio Los Larios, e ganhou uma sobrevida na Taça Guanabara. Caso fosse derrotado, o time tricolor estaria eliminado da competição. Os gols foram marcados por Marcos Júnior e Pedro. William, ex-Vasco, descontou para o time do subúrbio carioca. Essa foi também a primeira vitória do Fluminense em 2018. Depois das duas derrotas sofridas na Florida Cup, o time dirigido por Abel Braga vinha decepcionando no Estadual. Até então, eram dois empates e uma derrota. Com o triunfo, o Fluminense chegou a cinco pontos e ocupa o quarto lugar no Grupo C. Para se classificar às semifinais, o clube das Laranjeiras terá que vencer o Macaé no próximo sábado e torcer para Boavista e Portuguesa-RJ empatarem na Ilha do Governador. O Madureira, por sua vez, vai apenas cumprir tabela na última rodada. Com dois pontos, a equipe não tem mais chances de classificação, mesmo que vença o Botafogo no Engenhão. O Fluminense abriu o placar logo no início da partida. Após lançamento de Jadson, Ayrton cruzou forte, pelo lado esquerdo, e Marcos Júnior chegou de carrinho na segunda trave para marcar. O empate do Madureira não demorou a sair. Após cobrança de escanteio da esquerda, a bola foi desviada na primeira trave, e William tocou de cabeça para marcar aos 13min. Antes do intervalo, o Fluminense chegou ao gol que definiu a vitória. Em cobrança de escanteio da direita, Pedro subiu e tocou no canto esquerdo, fazendo 2 a 1. MADUREIRA Douglas; Filippe Formiga, Danrlei, Edmário, Douglas Lima; Leandro Carvalho, Rezende, William, Léo Lima; Júlio César, Souza. T.: PC Gusmão FLUMINENSE Julio Cesar; Renato Chaves, Gum, Ibañez (Frazan); Gilberto, Jadson, Richard, Robinho (Caio), Ayrton Lucas; Marcos Junior (Matheus Alessandro), Pedro. T.: Abel Braga Estádio: Los Larios, em Xerém (RJ) Juiz: Mauricio Machado Coelho Junior Cartões amarelos: Leandro Carvalho, William, Souza (Madureira); Jadson, Richard (Fluminense) Gols: Marcos Junior, aos 10min, e Pedro, aos 44min do primeiro tempo (Fluminense); William, aos 13min do primeiro tempo (Madureira)