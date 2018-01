Fluminense joga para menos de 500 pessoas no Campeonato Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense anda desprestigiado pelo seu torcedor neste Campeonato Carioca. Na vitória por 2 a 1 neste domingo (28), sobre o Madureira, apenas 448 pagantes assistiram ao jogo no estádio Los Larios, que fica na Baixada Fluminense (RJ). Apesar de pequeno, o público foi bastante crítico e, mesmo com os três pontos, protestou e xingou o presidente Pedro Abad. Com o resultado, o time das Laranjeiras ganhou uma sobrevida no Grupo B da Taça Guanabara. Porém, apesar da vitória, o Fluminense ainda está em situação delicada na competição. Além de precisar vencer o Macaé na última rodada, terá que torcer por uma combinação de resultados. Antes disso, a equipe enfrentará, nesta quarta-feira, a Caldense pela primeira fase da Copa do Brasil. Os gols da vitória tricolor neste domingo foram marcados pelos atacantes Pedro e Marcos Júnior.