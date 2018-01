Com mar agitado, homem é resgatado por helicóptero em Cananéia (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 35 anos foi resgatado na tarde deste domingo (28) após ficar um dia desaparecido ao sair para correr em um parque de Cananéia, no litoral paulista. Devido ao mar agitado, um helicóptero da PM teve que fazer a retirada do ferido. Leonardo Mariano Silva, que seria morador de São Paulo, saiu para correr no Parque Estadual Ilha do Cardoso, ao meio-dia de sábado (27). Por volta das 18h, os amigos estranharam a demora e entraram em contato com administração do parque, que acionou a Polícia Militar. As buscas por mar e terra foram feitas até as 23h e retomadas na manhã deste domingo por equipes da PM, dos bombeiros e do próprio parque, até ele ser encontrado em um rochedo nas proximidades da praia do Cambriú. Segundo a PM Ambiental, Silva contou que passou os rochedos na tarde de sábado e não conseguiu retornar por conta do mar agitado. Ele então passou a noite no local e tentou passar novamente na manhã deste domingo, quando acabou sofrendo uma queda de cerca de três metros. Ele foi resgatado com ferimentos leves e recebeu os primeiros socorros ainda no local. O mar agitado, no entanto, não permitiu sua remoção, o que ocorreu apenas com a chegada do helicóptero Águia, da PM. Silva foi encaminhado ao pronto-socorro de Cananéia e liberado em seguida.