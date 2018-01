Ataque contra academia militar no Afeganistão deixa mais de 10 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ataque feito por um grupo de homens armados contra uma academia militar em Cabul, no Afeganistão, deixou 11 soldados mortos e outros 16 feridos nesta segunda-feira (29). Foi o quarto atentado de grandes proporções no país nos últimos nove dias. O Estado Islâmico assumiu a autoria da ação, mas a informação não foi confirmada pelo governo. Segundo o Ministério de Defesa afegão, o grupo de cinco homens armados com fuzis e lançadores de granada invadiu um posto militar que fica ao lado da academia Marshal Fahim, a oeste da capital Cabul, por volta das 4h locais (21h30 de domingo em Brasília). Na sequência, as forças de segurança entraram em confronto com os terroristas e quatro deles morreram -sendo dois homens-bomba e dois atingidos por tiros. Um quinto homem foi preso pelo Exército. O ataque aconteceu dois dias após a explosão de uma bomba em uma ambulância no centro de Cabul deixar mais de 100 mortos e uma semana depois de um ação em um hotel de luxo na cidade matar outras 20 pessoas. Nos dois casos, o Taleban assumiu a autoria. Já o Estado Islâmico reivindicou um ataque contra um escritório da ONG britânica Save the Children em Jalalabad, no leste do país, que terminou com seis mortos na quarta (24). O governo do presidente Asraf Ghani e os Estados Unidos decidiram recentemente aumentar as ações contra o Taleban e outros grupos, numa tentativa de diminuir a violência no país e forçar uma negociação de paz. O Taleban, porém, já afirmou que não pretende negociar nem com os americanos e nem com o governo local e disse que manterá os atentados.