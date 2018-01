Zagueiro do Dortmund diz ter temido a morte durante atentado a bomba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Marc Bartra afirmou ter tido medo de morrer durante o atentado ao ônibus do Borussia Dortmund em 11 de abril de 2017. O advogado do jogador leu nesta segunda-feira (29) um depoimento do jogador durante audiência sobre o caso. Bartra preferiu testemunhar por escrito após saber que o principal suspeito do crime estaria presente na audiência. "Não me sinto bem quando lembro do que aconteceu. Tive medo de morrer, medo de não voltar a ver minha família", disse o jogador no texto. O julgamento de Sergei W, apontado como principal suspeito do ataque, teve início em 8 de janeiro deste ano. Em seu depoimento, ele admitiu ter sido o autor do crime, mas afirmou que não tinha objetivo de ferir ninguém. O ônibus do Borussia Dortmund foi alvo de explosões antes da partida contra o Monaco pela Liga dos Campeões. Bartra foi o único jogador ferido no atentando, sofrendo cortes causados por estilhaços da janela do ônibus e fraturando o punho direito.