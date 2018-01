Jogador da elite do Inglês é suspenso por 6 jogos por cuspir em adversário

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Arthur Masuaku, do West Ham, foi suspenso por seis jogos após cuspir em Nick Powell, do Wigan Athletic. O incidente aconteceu na vitória por 2 a 0 do time de Manchester sobre o time do leste de Londres, pela Copa da Inglaterra, no último sábado (27). Logo após o jogo, Masuaku publicou um texto pedindo desculpas pela atitude. "Quero me desculpar pelo meu ato. Eu decepcionei meus colegas de time, o técnico, os auxiliares e os torcedores. Eu estou muito triste, porque tinham colocado muito fé em mim, mas vou trabalhar para recuperá-la. Foi no calor do momento, mas um ato sem caráter. Eu sei que é totalmente inaceitável", escreveu o jogador. Mesmo assim, a Federação Inglesa optou pela suspensão. Com isso, ele não estará em campo para jogos importantes do West Ham na Copa da Inglaterra, como contra o Manchester United no dia 18 de março.