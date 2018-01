Corinthians paga empresa de alimentação e encerra processo judicial

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo de um bloqueio judicial de R$ 130 mil por divergências na rescisão de contrato, o Corinthians encerrou o processo sofrido por parte da Refine Comercial. O clube pagou os valores para a empresa, que tinha restaurante no Parque São Jorge e fornecia alimentação para funcionários e jogadores corintianos. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (29) no Diário Oficial e também confirmada pelo departamento jurídico do clube. Essa é a última semana da administração Roberto de Andrade no Corinthians. Assinado pelo presidente Mário Gobbi, o contrato com a Refine Comercial foi rescindido por Roberto, sucessor no cargo. A justiça, porém, considerou que o Corinthians infringiu cláusulas do acordo no processo de rescisão com a Refine.