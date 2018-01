Fátima Bernardes diz não haver idade para se fantasiar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fátima Bernardes, 55, voltou ao "Encontro" nesta segunda (29) após curtir férias no Nordeste ao lado dos filhos e do namorado, Túlio Gadêlha. A apresentadora aproveitou os dias de folga para pular blocos de Carnaval em Pernambuco. Em fotos publicadas nas redes sociais, Fátima apareceu vestida de Mulher-Gato e papangu. "A ideia de fazer essa fantasia foi do Túlio, para que a gente pudesse brincar no meio de todo mundo, exatamente como as pessoas têm a sensação", disse ela em sua volta ao "Encontro". Fátima falou ainda sobre a repercussão das imagens na internet. "Sempre tem críticas, mas não me incomodou. Tem pessoas achando que 'será que a essa altura do campeonato tem que se fantasiar?'. Como se tivesse idade para exercer um direito seu: brincar no Carnaval." Ela contou ter inspirado mulheres mais velhas a aproveitarem o carnaval. "Adorei que muita mulher falava assim: 'não tenho coragem, mas me sinto representada'. Agora podem ter coragem. Botem sua Mulher-Gato para fora." FÉRIAS Fátima passou suas férias em Recife, capital de Pernambuco, onde o namorado mora. A apresentadora do "Encontro" (Globo) vive com os filhos, Laura, Beatriz e Vinícius, do casamento com o apresentador William Bonner, no Rio de Janeiro. No começo da semana, Fátima dançou frevo em uma aula com os professores Juninho Viegas e Ericka França. "Adorei", disse Fátima na legenda de um vídeo publicado no Instagram. A rotina do casal vem sendo acompanhada por fãs na rede social. Sem vergonha de demonstrar carinho publicamente, Fátima e Túlio trocam mensagens nas redes sociais constantemente e não economizam nas fotos românticas desde que assumiram a relação para o público, em novembro de 2017.