'Não teria motivação em outro time', diz Piqué ao renovar com o Barcelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gerard Piqué assinou a renovação de contrato com o Barcelona nesta segunda-feira (29) e exaltou a felicidade em jogar pelo clube azul-grená. O novo vínculo do zagueiro com o clube é válido até 30 de junho de 2022 e tem cláusula de rescisão de 500 milhões de euros (cerca de R$ 1,9 bilhão). "Não ouvi outras ofertas, o motivo é simples... Talvez até teria deixado o futebol se não chegasse a um acordo aqui. Não teria motivação de jogar com outra camisa", disse Piqué em entrevista coletiva no Barcelona. Hoje aos 30 anos de idade, Piqué chegou ao Barcelona pela primeira vez em 1997, quando tinha apenas dez. Em sua segunda passagem pelo clube, já como profissional, soma 422 jogos, 37 gols e 25 títulos. "As coisas estão muito bem aqui e nunca planejei a saída. Pensei em minha família, meus filhos, que puderam crescer aqui, em casa. Aqui sempre conseguimos competir até o fim, e espero que continue assim até quando me aposentar. Quero encerrar minha carreira aqui, é o Barça ou nada", seguiu Piqué. Vale lembrar que Neymar se tornou no início da temporada o jogador mais caro da história ao ser vendido pelo Barcelona para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros (cerca de R$ 876,9 milhões, na cotação atual). Quem quiser tirar Piqué do clube catalão terá de pagar mais de duas vezes mais.