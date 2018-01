Segunda samba, maracatu e baião na Oficina de Música

Nesta segunda-feira (29/1) o samba começa a tomar conta da programação da 35ª Oficina de Música de Curitiba. Durante toda a semana, no Memorial de Curitiba, no São Francisco, acontecerá a Roda de Samba.

Sempre às 18h30, a Roda de Samba terá cada dia um músico convidado e é um dos eventos gratuitos da Oficina. Nesta segunda-feira, quem abre a programação é o sambista Ricardo Salmazo.

Guairão

Os ritmos brasileiros continuam à noite, com o espetáculo de O Spok Quinteto no auditório do Teatro Guaíra, um repertório cheio de frevo, maracatu e baião.

Spok é um dos professores da Oficina de Música e se apresenta às 21h com os músicos Adelson Silva, Renato Bandeira, Beto Hortís e Hélio Silva. A entrada é R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Paiol

No Teatro do Paiol, às 19h, quem comanda o espetáculo é o músico Toninho Horta, um dos fundadores do grupo de MBP Clube da Esquina, junto com Milton Nascimento. Em Curitiba, Horta que lança o Songbook 108 Partituras, com obras de sua autoria.

Na ocasião, o músico conversará a respeito do livro, pontuado por performances de Toninho ao violão. A entrada é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Capela Santa Maria

Palco oficial da música erudita, Otávio Bassa comanda o concerto nesta segunda-feira, às 20h. A entrada é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)