Fátima Bernardes já aproveita carnaval com namorado

(foto: Instagram)

Em um relacionamento sério com o pernambucano Tulio Gadêlha há alguns meses, Fátima Bernardes está aproveitando o carnaval de Recife e Olinda. No último fim de semana, a jornalista aproveitou para cair na folia na companhia do namorado fantasiados de Mulher-Gato e Batman. O advogado compartilhou as imagens no Instagram e os ''fãs'' do casal adoraram o visual da dupla.



De férias em Pernambuco, Fátima ainda esteve em outro baile de pré-carnaval com Tulio durante o fim de semana, dessa vez fantsiada de Medusa, enquanto ele se vestiu de The Flash. Na postagem da foto ele aproveitou para se manifestar contra qualquer forma de preconceito: