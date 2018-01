A Gibiteca de Curitiba promove nesta terça-feira (30/1), às 19h, um debate sobre a representatividade feminina nos quadrinhos e o lançamento da HQ A Samurai – Primeira Batalha, produzida por cinco desenhistas. A programação comemora o Dia do Quadrinho Nacional (30 de janeiro).

O debate reúne desenhistas para falar sobre a produção e os desafios das mulheres que produzem quadrinhos. Participam da mesa: Raphaela Corsi (Revista Capitolina/A revolução das narrativas feministas nas histórias em quadrinhos), Márcia Macedo d´Haese (Smilinguido, Mig & Meg), Pryscila Vieira (Amelie, Uma Mulher de Verdade), Celina Pacheco (Calafrio/Mestres do Terror), Mylle Silva (A Samurai), Bianca Pinheiro (Mônica Força, Dora, Bear), Ma Matiazzi (Morte Branca/Loira Fantasma de Curitiba) e Amanda Barros (Ursereia).

A publicação A Samurai – Primeira Batalha foi idealizada por Mylle Silva, roteirista de HQ que convidou cinco quadrinistas, todas mulheres, que contam a história sob o olhar feminino. São elas Renata Nolasco, Mary Cagnin, Chairim Arrais, Má Matiazi e Jéssica Lang. Cada artista desenhou cerca de dez páginas da história.

“A Samurai” é Michiko, uma jovem que foi vendida ainda bebê para o okiya (a casa das gueixas) para ser treinada como uma delas. No entanto, seu maior sonho é encontrar a verdadeira família e, para realizá-lo, ela decide quebrar as regras da sociedade japonesa, estratificada e machista, para tornar-se samurai. Nesta terceira HQ da personagem, a adolescente e inexperiente Michiko ingressa no exército do daimyou (senhor feudal) Toyotomi. Antes mesmo que pudesse refletir sobre como agir, a samurai iniciante é colocada em uma arriscada batalha que traz consequências irreversíveis para a sua vida.

Dia do Quadrinho Nacional

Local: Gibiteca de Curitiba – Solar do Barão (R. Carlos Cavalcanti, 533)

Data e horário: 30 de janeiro de 2018 (terça-feira), às 19h

Entrada franca