SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Besiktas anunciou nesta segunda-feira (29) a contratação do atacante Vagner Love. O brasileiro estava no Alanyaspor, também da Turquia. Os valores da negociação não foram divulgados, mas o jornal turco "Fanatik" havia informado que o Besiktas pagaria 2 milhões de euros (R$ 7,8 milhões) pelo atacante.

Em seu Twitter, o clube turco brincou com o apelido do jogador, que significa "amor" em inglês. "Eles dizem que amor só existe nos filmes". A negociação chegou a correr risco por causa dos salários atrasados de Love no Alanyaspor. No último sábado (27), o atacante fez um post em sua conta oficial no Instagram afirmando que se o presidente do clube não cumprisse o combinado, a ida para o Besiktas não aconteceria.

"Mais uma vez, o presidente do Alanyaspor não está cumprindo com o que nós combinamos. Ele não quer me pagar os salários atrasados. Espero que ele seja consciente e cumpra o que está no contrato. Caso contrário, a negociação está encerrada", publicou.

Antes de fechar com o Besiktas, Love chegou a ser cobiçado por Corinthians e Flamengo. O clube carioca chegou a definir salário com o atacante, que tentou a liberação por empréstimo com o Alanyaspor. Já o Corinthians via o jogador como substituto para Jô, vendido ao futebol japonês. O clube paulista chegou a abrir conversas, mas desejava reduzir o salário do atacante para viabilizar o negócio.