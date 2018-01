Pontos do Nossa Feira fechados por causa da chuva são reabertos

(foto: Cesar Brustolin/SMCS)

Fechados desde o dia 16 de janeiro, por conta das chuvas que danificaram as tendas, cinco pontos do Nossa Feira administrados pela Cooperativa Agrícola Familiar de Colombo (Cooacol) voltam a funcionar nesta segunda-feira (29/1), com a reabertura da feira da Praça 19 de Dezembro, no Centro.

Além dos pontos suspensos (Centro, São Braz, Barreirinha, Vila Lindoia e Boa Vista), o programa da Prefeitura conta com outros cinco locais, sob responsabilidade da Cooperativa de Processamento e Agricultura Solidária de São José dos Pinhais (Copasol), que funcionaram normalmente: Jardim Primavera, Cajuru, Campina do Siqueira, Pilarzinho e CIC-Diadema.

Programa

Administrado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), o programa Nossa Feira busca garantir à população de frutas e hortaliças de qualidade e com preços mais acessíveis e aos produtores da Região Metropolitana o acesso ao mercado consumidor de Curitiba.

São dez pontos espalhados pela capital, que contam com uma grande tenda onde se vende hortifrutigranjeiros, além de bancas de pastel, pamonha, pescado, frios e petiscos. As feiras ocorrem, de segunda a sexta-feira, a partir das 16h até 21h (durante o verão).

Pontos do Nossa Feira

SEGUNDA-FEIRA

Nossa Feira Centro – Praça 19 de Dezembro

Praça 19 de Dezembro, lateral com a Rua Paula Gomes, Centro. Funcionamento das 16h às 21h.

Nossa Feira Jardim Primavera

Rua Dona Bárbara Cid, entre a Avenida Senador Salgado Filho e Rua Simão Brante, Uberaba. Funcionamento das 16h às 21h.

TERÇA-FEIRA

Nossa Feira Cajuru

Avenida Jornalista Aderbal Gaertner Stresser entre a Rua Eduardo Engelhardt e Rua Deputado Acyr José, Conjunto Mercúrio. Funcionamento das 16h às 21h.

Nossa Feira São Braz

Rua Brasilio José Betezek entre a Rua Antonio Escorsin e Rua Juruaçú, São Braz. Funcionamento das 16h às 21h.

QUARTA-FEIRA

Nossa Feira Barreirinha

Estacionamento do Parque da Barreirinha, Avenida Anita Garibaldi, Barreirinha. Funcionamento das 16h às 21h.

Nossa Feira Campina do Siqueira

Rua São Vicente de Paulo, entre Rua General Mario Tourinho e Rua Jeronimo Druski, ao lado do Terminal do Campina do Siqueira. Funcionamento das 16h às 21h.

QUINTA-FEIRA

Nossa Feira Pilarzinho

Rua José Morais, entre a Rua Amauri Lange Silvério e Rua Saturnino Arruda dos Santos, Pilarzinho. Funcionamento das 16h às 21h.

Nossa Feira Vila Lindoia

Rua Conde dos Arcos entre a Avenida Santa Bernadete e Rua Galileu Galilei, Vila Lindóia. Funcionamento das 16h às 21h.

SEXTA-FEIRA

Nossa Feira CIC-Diadema

Rua Jair Coelho, ao lado do Colégio Estadual Eurides Brandão. Funcionamento das 16h às 21h.

Nossa Feira Boa Vista

Rua Jorge Barbosa, entre a Avenida Anita Garibaldi e Rua Alfredo Werkwelin, Boa Vista. Funcionamento das 16h às 21h