Grife de SP recolhe camisetas após polêmica com logotipo da Febem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A grife paulistana AMP (A Mulher do Padre) entrou no centro de uma polêmica fashion. A marca pôs nas gôndolas uma série de camisetas com o logotipo da Febem (Fundação para o Bem-Estar do Menor), hoje, rebatizada de Fundação Casa. Após uma onda de reclamações, a grife recolheu às pressas as peças das lojas e pediu desculpas pela escolha da marca em seu portfólio. A Febem, criada em 1976, tinha por missão recuperar jovens que cometeram algum tipo de crime. Mas ao longo de seu funcionamento, acumulou denúncias de maus-tratos contra os abrigados. Em agosto do ano passado, 12 funcionários da instituição foram condenados pela Justiça por agredir física e mentalmente 111 adolescentes em uma unidade da instituição na Vila Maria, na zona norte, em 2005. O logotipo em azul da Febem foi parar nas camisetas da coleção "LOST&FOUND", desenvolvida pela empresa no final de 2017. O caso ganhou repercussão quando fotografias da camiseta passaram a ser compartilhadas nas redes sociais por usuários que ficaram revoltados com a escolha da AMP. "A arte passa por 50 mil pessoas e não tinha uma em sã consciência para falar: isso aí não vai pegar bem não", escreveu uma internauta na página da grife no Facebook. "Foi um erro grosseiro e de mal gosto. Que teve essa ideia ridícula tá precisando entender algumas coisas", se manifestou outra usuária. Em resposta à revolta causada pela coleção, a AMP divulgou duas versões de um comunicado. Na primeira, a grife pediu desculpa pela inclusão da logo da extinta Febem. Explicou ainda que a coleção "LOST&FOUND" é uma marca de camisetas de "uniformes de companhias áreas, instituições, concertos musicais e muitas outras que remetem a um passado distante que fez parte das nossas vidas de alguma forma". O trecho "que fez parte de nossas vidas de alguma forma" foi retirado numa segunda versão, após uma nova onda de reclamações de usuários da marca e substituído por "que remetem a um passado distante." "Até a nota é infeliz: 'fez parte de nossas vidas'. Vão saber o que foi a Febem antes de criar uma estampa e uma nota dessa. Bando de riquinho sem noção", escreveu uma internauta. A AMP reiterou que cometeu um erro, retirou as camisetas de circulação e fechou sua manifestação pedindo "desculpas a todos". A reportagem entrou em contato com a grife por e-mail e aguarda um posicionamento da empresa. Uma funcionária de uma loja da AMP em Pinheiros (zona oeste) informou que a coleção "LOST&FOUND" é atualizada frequentemente e que as camisetas da Febem foram recolhidas na unidade. A reportagem também procurou a Fundação Casa, ex-Febem, mas a instituição não havia se posicionado até esta publicação.