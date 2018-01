(foto: Divulgação)

Até o dia 23 de março estão abertas as inscrições para o Festival de Cinema Curta Pinhais (FESTCINE). O evento é promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (SEMEL) da Prefeitura de Pinhais, por meio do Departamento de Cultura. Neste ano a iniciativa chega a sua 6º edição. As sessões serão gratuitas e exibidas no auditório Márcio José Moro, no Centro Cultural Wanda dos Santos Mallmann, entre os dias 23 e 27 de abril.

Para se inscrever é necessário acessar o site da Prefeitura de Pinhais onde também pode ser consultado o regulamento, entre outras informações sobre o Festival. De acordo com a organização, o FESTCINE tem como principais objetivos: despertar e estimular maior interesse da população, do público escolar e da comunidade em geral pela sétima arte em todas as suas formas; estimular o desenvolvimento do mercado para os amadores que atuam na área e dar visibilidade às produções amadoras e independentes. Além disso, também visa proporcionar possibilidades para novos talentos e promover intercâmbio entre artistas, produtores, diretores, distribuidores, público e entidades culturais afins de todo o território nacional.

FESTCINE Curta Pinhais

Um evento que reúne produções profissionais e amadoras da área do cinema, em apresentações de curtas e longas-metragens de qualquer gênero (ficção, documentário, animação, drama, comédia, musical, épicos, adulto, infantil) e outras técnicas cinematográficas alternativas, além de clipes musicais. O festival é organizado em seis categorias concorrentes:

Curta-metragem de ficção;

Curta-metragem de documentário;

Longa-metragem;

Curta-metragem realizado por estudantes dos níveis fundamental e médio a partir de câmera de celular;

Clipe musical;

Filme Destaque Pinhais.

A iniciativa pode vir a constituir mostras paralelas para produções que não sejam classificadas para as categorias competitivas.

Serviço

As inscrições para o VI FESTCINE devem ser realizadas no site aqui até o dia 23 de março.

Mais informações pelo e-mail: festcinepinhais@gmail.com ou pelo telefone (41) 3912-5247.