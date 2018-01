Supla entra para elenco de 'Carinha de Anjo' como pai de Maisa Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Supla, 51, estreia nesta segunda (29) como o pai da personagem de Maisa Silva na novela "Carinha de Anjo" (SBT). O cantor fará uma participação especial como Tuca, o "papito" de Juju, que promete agitar a vida da família Almeida. Assim como o roqueiro, Tuca será vocalista de uma banda e viverá em turnê. Ele voltará ao Doce Horizonte para ver a filha após anos. Supla, que foi elogiado pela produção, afirmou que a experiência foi divertida. "É sempre uma nova experiência poder atuar. Me senti muito bem com a produção e os atores. Todos muito generosos comigo." Outra adição ao elenco é a atriz Bárbara Maia, 17, que entrará para a trama como Cassandra, uma menina que vive no Rio de Janeiro e descobre que Vitor (Thiago Mendonça) é seu pai. A novela "Carinha de Anjo" vai ao ar de segunda à sexta-feira, às 20h30, no SBT.