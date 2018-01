Brasileiros debatem mobilidade urbana do Fórum da Juventude da ONU em Nova York

A baiana Lorenna Vilas Boas debaterá sobre questões de mobilidade urbana no Ecosoc (foto: Unodc)

O Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (Ecosoc), promove nesta terça e quarta-feiras (30 e 31) mais um Fórum da Juventude, na sede da ONU em Nova York. Este ano, o evento contará com a participação de dois jovens brasileiros: Lorenna Vilas Boas, de 19 anos, de Salvador, Bahia, estudante de engenharia elétrica, e Daniel Canabrava, 24 anos, do Distrito Federal e mestre em engenharia urbana.

Eles são ex-alunos do Programa Embaixadores da Juventude, iniciativa do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime (Unodc). No Fórum da Juventude, a dupla vai liderar uma atividade sobre mobilidade urbana na América Latina, numa ação coordenada pela equipe do Unodc Brasil. Juntamente com jovens de outros países, eles discutirão os desafios da mobilidade urbana enfrentados pelos jovens da América Latina.

O fórum tem como tema este ano o papel dos jovens na construção de cidades e de áreas rurais mais sustentáveis e resilientes, discutindo soluções para que as comunidades sejam capazes de se adaptar e crescer mesmo diante de desastres naturais ou problemas como ineficiência dos transportes públicos, violência e desemprego.

São esperados mais de 500 defensores dos direitos dos jovens no encontro, além de representantes de governos e de agências das Nações Unidas.