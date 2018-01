Nova estrela do telecatch, Ronda Rousey não descarta volta ao UFC

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A WWE, maior liga de telecatch do mundo, anunciou neste domingo (28) a contratação de Ronda Rousey, detentora do cinturão feminino do peso galo do UFC entre 2013 e 2015. O que não quer dizer que ela não possa voltar para o próprio UFC no futuro. Em entrevista à ESPN nos Estados Unidos, a lutadora disse que não descarta um futuro retorno à organização de Dana White. E nem mesmo o judô, no qual ela foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2008, é uma página completamente virada. “Eu não duvidaria de qualquer coisa”, afirmou Rousey, 30 anos. “Quero dizer, eu nunca me aposentei de fato do judô. Se é isso que vocês querem pensar, tudo o que sei é que quero me dedicar 100% à luta livre agora. As pessoas podem chamar isso do que quiserem”, completou. O próprio Dana White já afirmou que não espera um retorno da norte-americana à sua competição. Ronda, por sua vez, demonstrou não ter mágoas do ex-patrão. “Dana continua sendo um dos meus melhores amigos”, afirmou. “Ele tem me dado apoio nesta iniciativa desde o começo. Eu disse a ele que quero trazê-lo para o show para mostrar para ele. É muito diferente quando você está de fato aqui, quando você passa por isso”, discursou Ronda. “É diferente. E eu quero que ele venha e veja o show um dia. Darei uma apresentação a ele. É quase como trazer seu filho ao trabalho”, comparou.