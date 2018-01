Ex-jogador de basquete morre em São Bernardo do Campo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador de equipes como Mogi, Franca e COC Ribeirão Preto, Fábio Luiz Pires, o Fabião, morreu na noite de domingo (28) em casa, na cidade de São Bernardo do Campo. A causa da morte ainda não foi divulgada. O pivô será velado e sepultado nesta segunda-feira (29) no Cemitério da Paulicéia, no município do ABC paulista.

Equipe pela qual Fabião atuou em três passagens, o Mogi emitiu uma nota lamentando o falecimento do ex-pivô, que chegou a processar o clube em dezembro de 2013. Ao fim da terceira passagem, o jogador cobrou direitos trabalhistas e acusou a diretoria do time de falsificar uma assinatura. “O Mogi das Cruzes/Helbor lamenta a morte do ex-jogador Fábio Pires, o Fabião, neste domingo. Ainda não sabemos detalhes do que ocorreu com o ex-atleta do clube, que chegou à equipe em 2012, mas nos solidarizamos com os familiares e amigos. Nossos sentimentos a todos”, escreveu o Mogi.

A Liga Nacional de Basquete, responsável pela organização do NBB (Novo Basquete Brasil), também emitiu uma mensagem sobre a morte do ex-pivô, que defendeu Franca, COC Ribeirão Preto, Liga Sorocabana, São Caetano do Sul, Santo André, Guarujá, Santos, Pinheiros e Casa Branca, além de clubes do Chile e do Equador. “O basquete brasileiro sofreu uma grande perda. Na manhã desta segunda-feira, ex-pivô Fábio Luiz Pires, o “Fábião”, veio a falecer em sua residência, aos 40 anos. A razão exata da morte ainda não foi divulgada. (...). A Liga Nacional de Basquete lamenta profundamente sua perda e oferece aos familiares e amigos sinceras condolências”, divulgou a LNB.