Flamengo anuncia retorno do goleiro Julio Cesar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou o retorno do goleiro Julio Cesar. O jogador chega ao clube carioca para a realização de um sonho antigo: encerrar a carreira com a camisa rubro-negra. "É algo que pensei bastante após minha rescisão com Benfica e poderei se pararia ou não. Mas minha história no clube vi com bons olhos com amigos e parentes que diziam que não poderia encerrar sem fechar essa página. Analisei como um todo, jogadores que atuam na minha posição [Diego Alves] atuam em alto nível e que tem futuro brilhante, tinha que bolar uma estratégia para convencer esses dois. Flamengo está muito bem entregue. Venho para somar, com responsabilidade. Quero encerrar com um título. Flamengo é uma instituição muito diferente de quando eu estava aqui, há 14 anos. Sou flamenguista e reencontrar o Flamengo dessa forma, só tenho que dar os parabéns. Tem uma marca muito forte", disse Julio César.

Durante a apresentação oficial nesta segunda-feira (29), o presidente Eduardo Bandeira de Mello anunciou que o goleiro usará a camisa 12. Historicamente, o número não é destinado a nenhum jogador. "Enquanto estiver aqui, Julio vai usar a camisa 12. Ela foi aposentada para dedicar ao torcedor do Flamengo. Como ele está prestando uma homenagem, nada mais justo que use o número da torcida. É um dia que vai ficar marcado".

Julio Cesar tem 38 anos e se despediu do Benfica na última temporada. Desde então, o goleiro estava sem clube. Revelado na Gávea, o goleiro ficou no clube até 2005, quando se transferiu para a Inter de Milão (Itália). Após deixar o clube, ainda passou por Queen Park Rangers (Inglaterra) e Toronto FC (Canadá), antes de fechar a trajetória no exterior pelo Benfica (Portugal) em 2017. Pela seleção brasileira, ele disputou as Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014.

CONTRATO — O retorno, no entanto, tem data de validade. Serão apenas três meses com o objetivo claro de encerrar a carreira no time após a disputa do Campeonato Carioca. Além dos três meses, o goleiro assinou contrato de cavalheiro, o que representa salário simbólico. "Não existe a possibilidade de estender o contrato. Mesmo que tenha a possibilidade jogar e que vá muito bem. Aí pode surgir essa vontade, mas o Flamengo não necessita. Flamengo tem grandes goleiros. E minha volta é um projeto de 3 meses para encerrar carreira no fim do Carioca", disse Júlio César.

Antes de ter a palavra, Júlio César escutou as boas-vindas do diretor executivo Rodrigo Caetano, que revelou que o goleiro teria um salário "simbólico". "Partiu do Júlio esse desejo de retornar ao Flamengo e por um prazo determinado [três meses]. Começou a fazer contato, manifestou que sua carreira faltaria realizar esse sonho de retornar. Saída do Muralha abriu essa possibilidade. Se fosse observamos qualquer outro goleiro senão o Júlio não traríamos, mas como é um caso diferente, entendemos que a vinda traria enorme benefícios. Veio por um valor simbólico, o que mostra todo seu amor pelo clube", explicou o dirigente.

Julio César ainda não tem data para retornar aos gramados, mas como o objetivo é encerrar a carreira após o Carioca é preciso um pouco de agilidade. Como vinha atuando no Benfica, seu último clube, até o fim do ano, um recondicionamento físico não deverá ser tão demorado.