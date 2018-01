Obras envolvem três grandes intervenções na bacia do Rio Pinheirinho

(foto: Pedro Ribas/SMCS)

As obras de controle de cheias do Rio Pinheirinho seguem com várias frentes de trabalho agora em 2018. Uma das maiores intervenções de macrodrenagem em andamento na cidade, a obra tem extensão de oito quilômetros e passa por cinco bairros: Lindóia, Parolin, Fanny, Guaíra e Hauer.

O Rio Pinheirinho tem uma bacia totalmente urbanizada e a última intervenção de macrodrenagem foi feita na década de 1950. As obras feitas pela Prefeitura vão evitar que alagamentos e transtornos com cheias voltem a acontecer na região.

Os investimentos somam R$ 121 milhões, recursos do Ministério das Cidades, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) de Gestão de Riscos e Desastres Naturais.

Lotes

Estão em andamento três grandes lotes de obras na bacia do Rio Pinheirinho, que vão beneficiar também o Rio Belém. Os trabalhos de escavação e colocação de estacas nesta etapa da obra estão sendo feitos no Rio Vila Guaira e Córrego do Cortume, no Parolin. Ali estão sendo colocadas estacas de oito metros de profundidade que servirão para fazer a contenção das margens, ajudando assim a conter as cheias do rio.

“Nós estamos fazendo a contenção das margens, com estacas especiais que atingem oito metros de profundidade. Em seguida será feita a contenção das margens naturais do rio em um canal menor”, explicou Luiz Alberto Stapassoli, engenheiro do Departamento de Pontes e Drenagem e que fiscaliza a obra de controle de cheias do Rio Pinheirinho.

O sistema ainda contará com dispositivos de retardo de fluxo ao longo de toda a obra para evitar o deságue imediato no Rio Pinheirinho. Essas medidas vão facilitar o escoamento da água assim evitando o risco de enchentes nos dias de chuvas fortes, comuns nos meses de verão.

Segundo o engenheiro Stapassoli, as intervenções também evitarão que as chuvas fortes criem alagamentos sobre a Linha Verde, na região do Hauer.

“Como o Rio Pinheirinho é um afluente do Rio Belém, um dos maiores da cidade, essa obra vai ajudar a controlar a água, o que diminui o risco de enchentes daqui até o Boqueirão onde o Rio Belém desagua no Iguaçu”, afirmou.

Além do Rio Vila Guaíra e do Rio Pinheirinho as obras envolvem os córregos Henry Ford, do Cortume e Santa Bernadete, todos afluentes do Rio Pinheirinho.

Andamento

No Córrego Henry Ford, nos bairros Fanny e Lindóia, lote 1 da obra, 39% dos trabalhos já foram executados. O investimento é de R$ 48,4 milhões neta etapa.

Na Vila Guaíra e Parolin, lote 2, as obras no Rio Vila Guaíra e Córrego do Cortume atingiram 58% de execução. Atualmente este é o lote que está com a maior parte das obras já executadas e tem maior volume de trabalho de máquinas em operação. Os investimentos são de R$ 42,3 milhões e os trabalhos são feitos ao longo de 2,9 quilômetros.

No Rio Pinheirinho, que faz parte do lote 3, já foram executados 28,13% das obras. Com investimento de R$ 30 milhões.

De acordo com Luiz Alberto Stapassoli, se tudo correr como planejado, toda obra deve estar pronta em dezembro de 2019.