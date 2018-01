Duo Erasure confirma show em Curitiba

(foto: Doron Gild)

Reconhecido como um dos maiores artistas britânicos da atualidade e destaque da música eletrônica há três décadas, o duo Erasure – formado pelo vocalista Andy Bell e pelo tecladista e guitarrista Vince Clarke – vem ao Brasil com a World Be Gone Tour. Os shows da turnê brasileira acontecem em Curitiba, no Teatro Positivo, no dia 10 de maio; em São Paulo, no Espaço das Américas, no dia 12 de maio; e no Rio de Janeiro, no Vivo Rio, no dia 13 de maio.

Os ingressos para os shows no país podem ser adquiridos por meio do site da Livepass, para Rio de Janeiro e São Paulo, ou da Disk Ingressos, para Curitiba. A pré-venda de ingressos abre no dia 15 de fevereiro, às 10h, para clientes OUROCARD com cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo. A partir do dia 16 de fevereiro, a venda estará disponível para todos os clientes Ourocard. No dia 19 de fevereiro, às 10h, a venda estará disponível para o público em geral.

A World Be Gone Tour comemora o album homônimo da dupla britânica, dono de sucessos como “Love You to the Sky”, “World Be Gone” e “Just a Little Love”. Desde seu lançamento, no ano passado, o álbum alcançou o top 10 de vendas do Reino Unido e angariou elogios da imprensa local.

“O triunfo da música pop de protesto bonita de doer” – MOJO

"... a majestade da música eletrônica, sem qualquer esforço" – Electronic Sound

“Indiscutivelmente, um dos seus melhores trabalhos” Louder Than War

As apresentações no Brasil fazem parte do Concerts Series Live Music Rocks, promovido pela MOVE Concerts. A turnê Brasileira é apresentada pelo Banco do Brasil. Ourocard é o meio de pagamento oficial e Cielo a plataforma de pagamento digital.

A plataforma Live Music Rocks levará a assinatura do Banco do Brasil, que oferecerá benefícios exclusivos para os clientes Ourocard. Entre os benefícios estão a pré-venda exclusiva, 50% de desconto na compra de ingressos via cartão de credito, condições de parcelamento e a possibilidade de troca de pontos Livelo por ingressos com valores reduzidos, sujeito a disponibilidade. Em Curitiba a realização é das produtoras RW 7 Production & Entertainment, Move Concerts e Live Nation. Mais informações: http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment.

Erasure

Formada em 1985 pelo tecladista e guitarrista Vince Clarke e pelo vocalista Andy Bell, o Erasure se firmou como um dos grandes nomes do pop eletrônico. A dupla já venceu diversos prêmios importantes da música britânica como o BRIT Awards e o Ivor Novello Awards. Com dezessete álbuns de estúdio lançados ao longo da carreira, o Erasure já emplacou uma série de hits de sucesso em seu país, somando 5 singles no #1, 17 no top 10 e um total de 35 no UK Top 40. Seus dois últimos álbuns, World Be Gone (2017) e a coletânea Always (2015), alcançaram o top 10 de vendas no Reino Unido.

Seu trabalho mais recente traz composições mais reflexivas, levando às recentes perturbações da política mundial uma análise mais profunda e um olhar para o futuro. Logo após seu lançamento, World Be Gone atingiu a 6ª posição mais alta do Reino Unido, se tornando o álbum mais bem sucedido do Erasure desde I Say, I Say, I Say, em 1994.

Recentemente, o Erasure foi convidado especial de Robbie Williams para sua turnê europeia em estádios.

Serviço – Curitiba

Erasure - World Be Gone Tour

Dia: 10 de maio (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido)

Pré-venda Banco do Brasil com portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo: início em 15 de fevereiro, às 10h.

Pré-venda Banco do Brasil para todos os portadores de cartões Ourocard: início em 16 de fevereiro, às 10h, até 19 de fevereiro, às 09h59.

Venda para o público geral: A partir de segunda, 19 de fevereiro às 10h

Para o link da compra clique aqui.

Realização: RW 7 Production & Entertainment, Move Concerts e Live Nation

Mais informações clique aqui.