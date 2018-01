Meirelles precisa se mexer, avisa PSD

Novo líder na Câmara do PSD, partido do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o deputado Domingos Neto (PSD-CE) avalia que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) “larga na frente” na corrida presidencial em relação aos demais pré-candidatos de centro-direita. Neto disse que Meirelles e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), terão de “se mexer” para alcançar Alckmin e consolidar suas respectivas candidaturas.

“O Geraldo Alckmin, sem dúvida, larga na frente, porque tem uma projeção mais sólida. Você consegue enxergar na candidatura dele uma solidez, que vai desde o partido, um dos maiores do País, que tem vários governadores e deputados. Ele já tem uma estrutura”, disse Neto.

“Dos três (Maia, Meirelles, Alckmin), (o governador paulista) é o que tem uma candidatura mais consolidada. Os outros vão ter que se mexer para consolidar suas candidaturas”, reforçou o parlamentar.