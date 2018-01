Autoestima você tem?

Na semana passada deixei vocês pensando onde poderíamos encontrar forças para vencer os fracassos, que poderíamos dizer também que estão ligados aos momentos de desânimos. Quando estamos desanimados sem querer passamos a acreditar que não somos capazes ou aquilo não é para nós, e acabamos relaxando, diminuindo a energia e perdendo o foco em determinado objetivo, consequentemente não encaramos ou não enxergamos como desviar dos obstáculos que se põem antes do objetivo.

Nesses momentos precisamos aprender a encontrar dentro de nós motivações positivas. Sem sabermos como se faz esse processo, só venceremos os obstáculos quando estivermos em paz, felizes ou positivos, e essa nem sempre será nossa condição diária.

A solução seria saber como encontrar motivações positivas para enfrentar qualquer dificuldade, independente da nossa condição. Denis Waitley, no best seller “Impérios da Mente” diz que todas as motivações positivas têm suas raízes na auto-estima, mas o desenvolvimento desta habilidade requer prática e deve ser cuidadosamente estruturada.

Waitley diz para pensarmos na auto-estima como se fosse uma cadeira com quatro pernas, sendo que cada uma destas pernas representa um pilar para mantê-lo equilibrado, sem que haja a possibilidade de desequilíbrio e queda.

Antigamente muitos autores usavam somente três pilares, mas hoje a maioria já entende que os quatro são necessários para o desenvolvimento da auto-estima indispensável para chegarmos a muitos de nossos objetivos, pessoais, profissionais ou qualquer que seja a natureza.

Provavelmente você nunca usará esses quatro pilares ou pernas da cadeira, se você está sempre positivo, se nunca desanima, mas muitos de nós não conseguem estar nesta sintonia o tempo todo. Então eles podem ser necessários para seguirmos adiante.

Quando estamos sentados na cadeira da auto-estima, devemos nos fazer algumas perguntas: Eu respeito à pessoa que está sentada? É alguém que realmente quero ser? Estou fazendo o que quero, pessoal e profissionalmente? Estou indo aonde quero ir? Estou no comando da minha própria vida?

Quando todas as respostas para essas perguntas forem SIM, provavelmente você não terá problemas com a auto-estima. Diríamos que você está sentado na cadeira, usando os quatro pés, mas não precisa nem saber quais são, porque eles fazem parte da sua vida, ou seja, você estará sempre positivo para encarar qualquer obstáculo.

Agora se algumas da respostas das perguntas acima forem TALVEZ ou NÃO, ai com certeza você vai precisar das pernas da cadeira para seguir em frente, e saber como enfrentar a negatividade, durante um determinado obstáculo.

Você deve estar se perguntando: “quais são as quatro pernas da auto-estima”? Aguarde, pois a resposta será dada no decorrer dos próximos artigos. Continuamos na próxima semana!

Um grande abraço e boa semana.

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

SITES: www.milleo.com.br