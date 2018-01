Dona da Adria compra Piraquê por R$ 1,55 bilhão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maior fabricante de biscoitos e massas do país, a M. Dias Branco anunciou nesta segunda (29) que comprou a concorrente carioca Piraquê por R$ 1,55 bilhão. A M. Dias Branco é dona de marcas como a Adria, a Estrela e a Isabela. A empresa tem sede no Ceará e possui 12 fábricas pelo país. A estratégia da M. Dias Branco com a compra é incrementar sua presença nas regiões Sul e Sudeste e aumentar o valor agregado de seus produtos. À primeira vista, o movimento não foi convenceu parte do mercado, que reagiu com cautela na Bolsa. As ações da M. Dias Branco, que não fazem parte do Ibovespa, fecharam o dia valendo R$ 55,10, em uma queda de 1,6%.