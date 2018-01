Aprovados no Sisu já podem se matricular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Educação divulgou nesta segunda (29) a lista de aprovados do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). O programa distribui vagas para universidades públicas (estaduais e federais) e institutos federais. Estavam sob disputa 239.601 vagas de 130 instituições. Os selecionados, agora, precisam verificar o local, o horário e os documentos necessários para fazer a matrícula na instituição em que foram aprovados. A matrícula começa nesta terça-feira (30) e seguirá até o dia 7 de fevereiro. Para participar da seleção, os candidatos tiveram que fazer o Enem em 2017 e não ter zerado a redação. Até o último dia de inscrição, o MEC apontava medicina como a carreira mais procurada; depois, direito, administração e pedagogia. Quem não foi aprovado na primeira chamada ainda pode requisitar interesse na lista de espera. Podem entrar na nova lista os candidatos que não tiverem sido selecionados para nenhuma vaga ou que tenham sido escolhidos apenas na segunda opção -mesmo que já tenham feito matrícula. O procedimento ficará disponível até 7 de fevereiro e deverá ser feito exclusivamente pelo site do Sisu. As vagas remanescentes serão divulgadas no dia 9 de fevereiro pelas próprias instituições de ensino -e não pelo site do MEC.