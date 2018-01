Macrodrenagem de rio chega a cinco bairros de Curitiba

As obras de controle de cheias do Rio Pinheirinho seguem com várias frentes de trabalho agora em 2018. Uma das maiores intervenções de macrodrenagem em andamento na cidade, a obra tem extensão de oito quilômetros e passa por cinco bairros: Lindóia, Parolin, Fanny, Guaíra e Hauer.

O Rio Pinheirinho tem uma bacia totalmente urbanizada e a última intervenção de macrodrenagem foi feita na década de 1950. As obras feitas pela Prefeitura vão evitar que alagamentos e transtornos com cheias voltem a acontecer na região.

Os investimentos somam R$ 121 milhões, recursos do Ministério das Cidades, do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC II) de Gestão de Riscos e Desastres Naturais.

No Córrego Henry Ford, nos bairros Fanny e Lindóia, lote 1 da obra, 39% dos trabalhos já foram executados. O investimento é de R$ 48,4 milhões neta etapa.

Na Vila Guaíra e Parolin, lote 2, as obras no Rio Vila Guaíra e Córrego do Cortume atingiram 58% de execução. Os investimentos são de R$ 42,3 milhões e os trabalhos são feitos ao longo de 2,9 quilômetros.

No Rio Pinheirinho, que faz parte do lote 3, já foram executados 28,13% das obras. Com investimento de R$ 30 milhões.

De acordo com Luiz Alberto Stapassoli, se tudo correr como planejado, toda obra deve estar pronta em dezembro de 2019.