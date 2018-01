Candidatura de Paulo Garcia é impugnada no Corinthians

ALEX SABINO E DIEGO GARCIA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos favoritos para vencer a eleição do Corinthians, o empresário Paulo Garcia teve sua candidatura impugnada nesta segunda-feira (29). A decisão foi confirmada à Folha pelo presidente do Conselho Deliberativo, Guilherme Strenger. "Está confirmada. [O Paulo Garcia] não pode participar da eleição", disse o desembargador, que acatou um pedido da Comissão Eleitoral do clube A comissão afirmou que a candidatura do empresário, dono da rede de lojas de material para escritório Kalunga, deveria ser impugnada por "grave infração eleitoral por abuso do poder econômico, vulgarmente conhecida como compra de votos". As suspeitas sobre a candidatura de Garcia começaram quando um áudio em que o secretário-geral do clube, Antônio Rachid, dizia que o candidato pagaria a taxa de associação para sócios que quisessem votar nele foi divulgado em grupos de Whatsapp. O empresário confirma que pagou a taxa de alguns sócios com seu cartão de crédito, mas não acredita ter feito qualquer prática ilícita. "Fiquei perplexo com a decisão. Meus advogados estão tomando as providências cabíveis", disse Paulo Garcia, que vai tentar obter liminar na Justiça para recuperar o direito de disputar a eleição. Sem o empresário, estão confirmados no pleito o candidato de situação Andrés Sanchez, além dos opositores Felipe Ezabella, Romeu Tuma Júnior e Roque Citadini -este último também teve sua candidatura impugnada há alguns dias, mas obteve uma liminar na Justiça e está confirmado na eleição. "Politicamente, acho que todos têm que disputar. Juridicamente, não tenho o que dizer, mas acho que todos teriam direito à disputa", afirmou Andrés Sanchez. "Lamento muito. Respeito o Paulo pela história como empresário e corintiano. E lamento por não ter visto a punição dos outros que fizeram muito pior que ele", disse Romeu Tuma Júnior. A eleição para a presidência do Corinthians será no próximo sábado (3), no Parque São Jorge, entre as 9h e 17h. Quem vencer, vai substituir Roberto de Andrade em um mandato de três anos.