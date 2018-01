Postos de gasolina tentam de tudo para se proteger de assaltos

Posto da Ipiranga, da Nilo Peçanha: medo (foto: Geraldo Bubiniak)

A insegurança obrigou um posto de gasolina localizado no bairro Pilarzinho, em Curitiba, a buscar alternativas para se proteger contra o avanço da criminalidade. Após registrar três assaltos no período de um mês, o estabelecimento com a bandeira Ipiranga, localizado na Rua Nilo Peçanha, 3169, resolveu instalar grades na loja de conveniências.

De acordo com Reginaldo de Oliveira, gerente do posto, a instalação do equipamento, feita na semana passada, foi a última de uma série de medidas que a empresa tem tomado para inibir a atuação de criminosas. Antes, apostou-se na instalação de alarmes e também na contratação de um guarda noturno, mas nada funcionou.

“No final do ano, um criminoso quebrou o vidro e arrombou a porta da loja. Daí nas últimas semanas tivemos outros dois assaltos, um na semana retrasada e outro na semana passada,” afirma o gerente.

Ainda segundo Oliveira, ocorrências de assalto são fatos recorrentes desde a inauguração do estabelecimento, no final de 2014. Recentemente, porém, a insegurança atingiu um nível inédito. “Sempre teve ocorrência, mas agora em dezembro e janeiro está bem complicado”, comenta.