Hospital de Clínicas abrirá novos leitos de retaguarda

O Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) incorporou ao quadro funcional 532 profissionais. Com a medida será possível reativar 109 leitos de internação, fechados há anos por falta de funcionários. A abertura dos leitos será gradativa. O objetivo é estruturar a unidade para se tornar retaguarda de atendimento aos pacientes da capital e demais municípios.

Os profissionais foram apresentados ontem e a solenidade contou com a presença do secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, do ministro Ricardo Barros; da vice-governadora Cida Borghetti, e do prefeito Rafael Greca.

Recursos

Caputo Neto lembrou que o Hospital de Clínicas recebe recursos de custeio mensal do Governo do Estado, através do programa Hospsus. “Apesar de ser um hospital federal, destinamos quase R$ 4 milhões por ano para ajudar no custeio da estrutura. Isso mostra o nosso compromisso com a reestruturação do HC, que passou por uma crise difícil, mas que agora está com boas perspectivas para o futuro”, destacou.

Gestão de alta

Durante a solenidade, também foi lançado o projeto de Gestão de Alta do hospital, em parceria com a Secretaria de Saúde de Curitiba. A intenção é estabelecer uma estratégia de cuidados continuados, oferecendo assistência adequada ao paciente mesmo após a alta hospitalar. A partir do projeto, há uma maior interação entre as equipes do hospital e das unidades de saúde. Na prática, o paciente passa a contar com um atendimento personalizado e humanizado durante sua recuperação em ambiente extra-hospitalar. O trabalho de acompanhamento na atenção primária visa evitar casos de reinternações desnecessárias e favorece a continuidade do tratamento em casa.

O foco é atender principalmente pacientes com perfis específicos, como aqueles que necessitam de cuidados paliativos e portadores de doenças crônicas de difícil manejo – insuficiência renal, casos oncológicos e cirurgia cardiovascular, por exemplo.