Colombo comemora 128 anos

Colombo completará 128 anos de Emancipação Política na próxima segunda-feira, dia 5 de fevereiro. E, para comemorar a data, a Prefeitura de Colombo por meio da Secretária de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude, promoverá durante o mês de fevereiro uma programação especial – que levará música, cultura e esporte mais perto da população.

“São 128 anos de história, cultura, trabalho e desenvolvimento. Quero parabenizar a nossa cidade, todos os colombenses, que com a força de seus trabalhos, estão diariamente construindo uma cidade melhor para morar”, disse a Prefeita de Colombo, Beti Pavin.

As apresentações musicais acontecem nos dias 5, 6, 7, 8, 17 e 24 e ficarão por conta da Fanfarra Municipal de Colombo (Famcol), Banda Racional e Quarteto de Metais e terão como palco a Casa da Cultura e os terminais metropolitanos: Maracanã, Guaraituba e Roça Grande.

O Departamento de Cultura lançou o Prêmio Poesia Colombo, que visa à valorização de escritores e poetas locais. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de fevereiro, gratuitamente. A premiação também busca homenagear a cidade por meio da temática “Colombo em seus 128 anos”.