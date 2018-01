Centro de Juventude oferece oficinas para a comunidade

O Centro da Juventude de Pinhais oferta diversas oficinas para a comunidade. Há vagas para as aulas de capoeira, futsal e vôlei. Interessados devem se dirigir ao local juntamente com um responsável, portando RG, RG do responsável e comprovante de endereço atualizado.

Inaugurado no ano de 2012, o Centro da Juventude de Pinhais, equipamento vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, tem como objetivo atender a população jovem do município, oferecendo, de forma gratuita, além de palestras, diversas oficinas, atividades culturais, artes marciais e modalidades esportivas.

Serviço

O Centro da Juventude de Pinhais está localizado na Rua Ataulfo Alves, 49, no bairro Maria Antonieta. Mais informações pelo telefone: (41) 3912-5746.