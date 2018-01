Em barco, Cristiane Brasil faz vídeo para se defender de condenação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um barco, ao lado de quatro homens sem camisa, a deputada Cristiane Brasil (PTB) se defende de condenação judicial que a tem impedido de assumir a pasta do Trabalho. O vídeo, postado neste domingo (28), viralizou. A parlamentar teve a posse suspensa pela presidente do STF, Cármen Lúcia. "Eu juro pra vocês, eu juro pra vocês que eu não achava que tinha nada pra dever para duas pessoas que entraram contra mim e vou provar isso em breve", diz ela, ao lado de seus amigos não identificados, que declaram "tô com você, doutora", "ação trabalhista toda hora a gente tem". Brasil foi condenada a pagar R$ 60 mil por dívidas trabalhistas a um de seus ex-motoristas. Ela também fez acordo com outro profissional, pagando R$ 14 mil para evitar nova condenação. "Todo mundo tem direito de pedir qualquer coisa na Justiça. Qualquer um pode pedir qualquer coisa abstrata, o negócio é o seguinte: quem é que tem direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho", disse. "Só quero saber o seguinte: o que pode passar na cabeça das pessoas que entram contra a gente em ações trabalhistas?", finaliza.