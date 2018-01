Ainda cotado para concorrer à Presidência da República em outubro, o apresentador Luciano Huck reafirmou ontem que não está na disputa e desautorizou um vídeo que circula em redes sociais apresentando-o como candidato. No filme, que contém cenas da participação do comunicador da TV Globo e da mulher, Angélica, no “Domingão do Faustão”, um locutor chama o ex-presidente Lula (PT) de bandido e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) de maluco. Em postagem no Facebook, Huck diz que recebeu via WhatsApp a “peça publicitária pedindo apoio a uma suposta candidatura” e não sabe quem é o autor dela. “Mais uma vez reforço que não sou candidato. A iniciativa não foi autorizada por mim”, afirmou o apresentador. “Além disso, vale pontuar que reprovo a linguagem utilizada contra os reais pré-candidatos que aparecem no vídeo”, concluiu.

Rumo a Portugal

Luana Piovani diz que vai sair do Brasil

A atriz Luana Piovani falou sobre seus planos de sair do Brasil e se mudar para Portugal em 2019 durante um vídeo ao vivo realizado em seu canal no YouTube ontem, gravado diretamente dos Estados Unidos. Quando uma fã perguntou porque Luana escolheu ir para Portugal mesmo já possuindo um apartamento em Nova York, ela respondeu: “Por vários motivos. Primeiro que esse apartamento aqui [Nova York] com três filhos e uma babá, que seja, vai ficar apertado. Segundo porque eu quero que a qualidade de vida continue igual. Ir para uma casa parecida com a minha em Portugal.”

Luana também falou sobre política, revelando alguns nomes que não irá apoiar. Quando uma fã perguntou se votaria em Bolsonaro, sua reação foi imediata e enfática: “Você está louca?!”.

Celebridades

Fátima Bernardes comenta fantasia de Mulher-Gato

No último fim de semana, a apresentadora Fátima Bernardes e seu namorado Túlio Gadêlha estavam em Olinda (PE) curtindo blocos de rua de pré-Carnaval, fantasiados de Mulher-Gato e Batman. No ‘Encontro’ de ontem, o apresentador Lair Rennó comentou o assunto com Fátima, que questionou aos convidados e a plateia por que a fantasia havia “dado o que falar”. “Nos comentários, recebi muitos elogios, mas é claro que sempre tem críticas, gente achando que eu não precisava me fantasiar. Mas o legal foi ver algumas mulheres comentando: ‘Não tenho coragem, mas me sinto representada’. Agora pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora, sua Mulher Maravilha. Foi uma coisa bem bacana”, disse Fátima.

Música

Bruno Mars desbanca Kendrick Lamar e é o campeão do Grammy

Antes mesmo da cerimônia do Grammy ter início, no Madison Square Garden, em Nova York, na madrugada de ontem, o disco ‘Damn’, do rapper Kendrick Lamar, faturou os gramofones das categorias específicas. Mas, na cerimônia, Bruno Mars e seu pop foram os protagonistas. Ao longo da noite, ele foi enfileirando prêmios e se sagrou o grande vencedor da noite, com seis gramofones. Desde 2016 - ou seja, há três cerimônias do Grammy - Mars não perde uma disputa no Grammy. Foi indicado, levou. Desta vez, não foi diferente. Sozinho, ele levou as três principais categorias da noite: canção do ano (‘That’s What I Like’), disco do ano (‘24K Magic’) e melhor gravação (a faixa ‘24K Magic’).

Níver do dia

Marcelo Bonfá

músico brasileiro, baterista do

Legião Urbana

52 anos