Indicação política não é criminosa, afirma Temer

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta segunda-feira (29) não considerar "criminoso" que parlamentares da base aliada indiquem nomes para diretorias de empresas estatais. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que partidos governistas têm o direito de sugerir opções. Nesses casos, cabe ao Palácio do Planalto dizer se aceita ou não as indicações. Para Temer, é "um pouco exagerado" comparar o escândalo na Caixa, que levou ao afastamento definitivo de três vice-presidentes do banco, às denúncias de corrupção na Petrobras. "Muitas vezes chegam sugestões. Se são inconvenientes, o governo dirá se aceitará ou não. O fato de indicar não é criminoso, é sensível na democracia", disse. Segundo ele, a situação do banco não foi tão dramática como a da petroleira que, na opinião dele, voltou a ser uma empresa próspera. Em meio a suspeitas de irregularidades, o Ministério Público Federal pediu ao presidente que afastasse os vices e que levasse em consideração critério técnicos para futuras nomeações. O Palácio do Planalto queria manter atados à base aliada no Congresso os partidos que indicaram os diretores da Caixa --PP, PR e PRB--, visando a aprovação da reforma da Previdência neste ano. IMPOSTOS Na entrevista, o emedebista afirmou ainda que não cogita a criação de novos tributos neste ano. Ele lembrou que a arrecadação do governo federal começa a se recuperar e que sempre se evita elevar a carga tributária. "Não creio que haja necessidade de novos tributos, especialmente se aprovarmos a reforma previdenciária." Ele ressaltou também que não abrirá mão do controle da empresa brasileira Embraer, mesmo que a norte-americana Boeing aumente a sua participação na companhia. "A Boeing pode aumentar sua participação na Embraer, mas não pode assumir o controle", disse Temer. O presidente reconheceu que a nova proposta da reforma previdenciária pode sofrer ainda mais modificações, mas que isso será feito pelo Congresso Nacional. "Não é improvável que tenha um diálogo. O diálogo pode levar a uma ou outra modificação", disse. Segundo ele, contudo, a ideia é "não ir além do que" já foi modificado, já que a projeção de economia gerada pela proposta em dez anos caiu de R$ 900 bilhões para R$ 600 bilhões. "Se você diminui um pouco mais, vai depender do Congresso Nacional", disse.