Apreensões de mercadorias e drogas crescem 27% no Paraná

No ano de 2017 a Receita Federal no Paraná apreendeu R$ 550 milhões em mercadorias irregulares nas ações de combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria. Esse valor representa 24% do total apreendido no Brasil (R$ 2,3 bilhões).

No Paraná, o valor total aprendido em mercadorias nas ações de combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria é 27% maior que o alcançado em 2016, quando as apreensões somaram R$ 432 milhões.

As apreensões de cigarros representam 57% do total apreendido e cresceram 45% em 2017 quando comparado ao ano anterior. Além disso, em 2017 foram apreendidas mais de 9 toneladas de drogas, valor que representa um aumento de 57% em relação a 2016.

No Paraná, foram realizadas 1.246 operações de repressão aos ilícitos aduaneiros, que resultaram em 507 prisões em flagrante por contrabando e descaminho.

Apreensões de mercadorias no Paraná