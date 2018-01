Cresce a procura pela formação na área portuária

O crescimento da atividade portuária e a contribuição do setor para a geração de empregos têm feito a procura por formação profissional na área aumentar. Isso é o que mostra um levantamento feito pela Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa) e divulgado nesta semana, na qual é comemorado o Dia do Portuário (28 de janeiro). A pesquisa aponta que o número de inscritos para ingresso no curso de Técnico em Portos aumentou 76% no ano de 2018, na comparação com o mesmo período do ano passado. No total, 520 pessoas se inscreveram para ingressar ao curso no início deste ano, contra 400 em 2017. Anualmente, o Colégio Estadual Alberto Gomes Veiga, em Paranaguá, oferta 135 vagas para o curso da área portuária. São duas turmas de 45 vagas no começo do ano e outra turma de 45 alunos no meio do ano. As vagas são destinadas a alunos que já concluíram o ensino médio e para os que acabam de ingressar ao ensino médio.