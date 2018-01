Diaristas homens conquistam espaço em casas de Curitiba

Luis Henrique Mendes: realizado com o trabalho de diarista (foto: Geraldo Bubniak)

Luiz Henrique Mendes virou sucesso nas redes sociais após postar fotos sobre seu trabalho. O motivo? Ele é diarista, ou seja, limpa, lava, esfrega, faz almoço e todo tipo de serviço doméstico em Curitiba e Região Metropolitana.

Aos 31 anos, ele já foi cozinheiro e segurança, trabalhou em grandes eventos, além de já ter sido proprietário de restaurante. “Já tive meu próprio negócio, mas não deu certo. E antes eu ajudava a minha mãe fazer aqui na chácara (onde mora) pão caseiro, macarrão caseiro e farofa temperada pra vender”.

Diante da necessidade financeira, do desemprego e das qualidades como dono de casa, que aprendeu ainda criança como a mãe, ele decidiu, há quatro meses, abraçar a ocupação de diarista. “Aprendi a limpar e cozinhar muito cedo com minha mãe na chácara. Sempre fui prendado”. Mendes já tem quatro clientes fixos e vários esporádicos. “Eu estava desempregado e minha ex-mulher deu ideia, porque gosto muito de fazer esses serviços domésticos. Resolvi fazer meu primeiro anúncio e deu super certo”, conta ele. “Estou muito feliz com meu trabalho e pretendo continuar nesta área por muito tempo. Me sinto realizado, sabe?”.

Mendes admite que o fato de ele ser homem gera algumas desconfianças da clientela, além de já ter sido vítima de preconceito por pessoas que acham que a limpeza é serviço exclusivo de mulheres. “Eu não ligo. Os meus clientes estão satisfeitos e isso é o que interessa. As mulheres que me contratam se espantam com a eficiência”, diz ele.

Cristiane Padilha, proprietária da empresa Damas da Limpeza, diz que já teve mais homens diaristas no seu quadro de trabalhadores. Hoje, são apenas quatro. “O preconceito é muito grande contra os diaristas homens de todos os lados. Às vezes a família pressiona para que ele desista e muitas vezes as clientes não querem um homem limpando suas casas”, diz ela. Na opinião de Cristiane, preciso quebrar essa barreira.

Ronaldo Range Cruz, coordenador do curso de Recursos Humanos da Opet, acredita que a tendência é que a questão de gênero no trabalho seja desmistificada. “Há várias mudanças que as pessoas viam com desconfiança e hoje são normais, como mulheres dirigindo táxis e ônibus, mulheres na área da construção civil. Há toda uma força cultural das mídias para a derrubada desta distinção de gênero nas mais diversas áreas, no trabalho, na cultura, nas artes”, explica ele. Um exemplo, segundo Cruz, é a gastronomia, onde a maioria dos chefs são homens, apesar da tradição nos lares ser de as mulheres cozinharem.

O coordenador lembra que cada vez o mundo do trabalho se desfaz dos preconceitos de gênero, corpo, tatuagens, cabelo, estilo: “O importente é que o trabalhador produza e bem”. Na opinião de Cruz, diante da realidade de mercado brasileira, casos como o do diarista Mendes sejam cada vez mais comuns. “ Diante da dificuldade de arrumar empregos formais, a tendência é que as pessoas busquem ocupações de acordo com suas aptidões. Essa opção tende a trazer mais felicidade para indivíduo”.