A Casa Quatro Ventos inicia sua temporada de show intimistas com apresentações de Lucina, Bernardo Bravo e Itaercio Rocha.

São concertos musicais para um número de público limitado a fim de criar proximidade com a sonoridade dos artistas.

A programação, que faz parte do Circuito OFF da Oficina de Música de Curitiba, inicia no dia 30 de janeiro, às 19h30, com um show especial de Bernardo Bravo e Itaercio Rocha.

Bernardo, carioca radicado em Curitiba, tem trazido à cena musical da cidade um modo particular às criações musicais, sempre em diálogo com outras áreas artísticas.

O músico, bonequeiro e carnavalesco Itaercio, maranhense, se mudou para a capital na década de 90 e é o fundador do bloco de carnaval mais popular da cidade – Garibaldis e Sacis – e integrante do grupo Mundaréu.

Este encontro irá misturar o repertório destes artistas, num show intimista transitando entre as canções preferidas dos músicos e composições de Bernardo Bravo e Itaercio Rocha.

Dia 06 de fevereiro, às 19h30, a Casa Quatro Ventos será tomada pelas composições de Lucina, consagrada compositora e cantora, gravada por importantes intérpretes como: Ney Matogrosso, Zélia Duncan, Nana Caymmi, Tetê Espíndola, Rolando Boldrin, As Frenéticas, Ana de Hollanda, Jerry Adriana entre outros.

Em sua carreira solo tem 7 CDs: ‘Inteira pra Mim’, ‘Ponto Sem Nó’, ‘A Música em Mim’, ‘+ Do Que Parece’ e ‘Gira de Luz’ (lançado no Sacred Festival of Drammen/ Noruega), ‘Água dos Matose’ o DVD ‘A Música em Mim’, show ao vivo, com a participação de Ney Matogrosso, Joyce Moreno e Zélia Duncan.

Atualmente, trabalha no seu aclamado álbum Canto de Árvore por todo o Brasil.



SERVIÇO

30/01 - Itaércio Rocha e Bernardo Bravo

Casa abre às 18h00

Show: 19h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

06/02 – Lucina no show Canto de Árvore

Casa abre às 18h00

Show: 19h30

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

* Ingressos limitados

** A bilheteria abre às 18h

*** O bar do espaço estará funcionando