Botafogo-SP marca no fim e vence a Ferroviária de virada no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP conquistou a segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira (29), a equipe de Ribeirão Preto derrotou a Ferroviária por 2 a 1, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O triunfo tricolor aconteceu de virada. Moacir abriu o placar para a Ferroviária aos 10min do segundo tempo, mas Bruno Moraes, aos 27min, Jheimy, aos 44min, decretaram a vitória do Botafogo. Com o resultado, o Botafogo chegou a seis pontos e encostou na liderança do Grupo D. O topo pertence ao Santos, com sete. Já a Ferroviária fica com a segunda pior campanha do Estadual. Com duas derrotas e dois empates, o time de Araraquara é o lanterna do Grupo C, com dois pontos. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Red Bull Brasil desencantou no Campeonato Paulista. A equipe de Campinas derrotou o Linense por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), no estádio Moisés Lucarelli, e conquistou a primeira vitória na competição. O triunfo foi garantido com um gol no fim da partida. Deivid abriu o placar aos 4min do segundo tempo para o Red Bull. Sete minutos depois, Marcão Silva empatou para o Linense, mas Edmílson decretou a vitória campineira aos 44min. Com o resultado, o Red Bull chegou a cinco pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo D. A equipe só está atrás de Santos, com sete, e Botafogo, com seis. O Linense, por sua vez, somou a segunda derrota consecutiva e ocupa a lanterna do Grupo A, com três pontos. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André levou um gol no fim e perdeu a chance de conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista. Nesta segunda-feira (29), a equipe do ABC ficou no 1 a 1 com o Mirassol no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Aloísio abriu o placar para os donos da casa aos 13min do segundo tempo, mas Jesiel deixou tudo igual aos 42min. Com o resultado, o Santo André continua na lanterna do Grupo B, com três pontos e ainda nenhuma vitória na competição. O Mirassol, que também ainda não ganhou no Estadual, tem a pior campanha e ocupa a lanterna do Grupo D, com dois pontos.