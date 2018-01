Jadson confirma procura da Arábia Saudita, mas recusa saída do Corinthians

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia corintiano Jadson rejeitou uma oferta para se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nos últimos dias. Uma saída para o exterior, nesse momento, é praticamente descartada pelo meia, que deseja atuar na próxima Copa Libertadores e seguir no Corinthians. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola no site Yahoo Esportes e confirmada à reportagem pelo próprio atleta por meio de assessoria de imprensa. Os detalhes da proposta não foram revelados. Aos 34 anos, Jadson começou a temporada 2018 como titular, em posição mais recuada e pelo centro do campo. Dessa forma, ele por enquanto lidera a artilharia do Campeonato Paulista com três gols marcados. Um deles, no último sábado, ajudou o Corinthians a vencer o São Paulo por 2 a 1, no Pacaembu. Em seu último ano de contrato com o Corinthians, Jadson não foi procurado para uma renovação até o momento. Ao abrir mão de uma temporada de vínculo na China, onde defendia o Tianjin Quanjian-CHN, o jogador gostaria de ter firmado um acordo por três anos, mas cedeu nas negociações para voltar e atuar em 2017 e 2018. Ele pode, porém, assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do próximo semestre. Com dois títulos brasileiros no currículo pelo Corinthians, além de um Paulista, Jadson tem atualmente o principal salário do elenco de Carille. Recentemente, o Al-Hilal também fez ofertas para outros dois meias: Thiago Neves, do Cruzeiro, e Cueva, do São Paulo. Ambas as tentativas foram recusadas pelos clubes. A reportagem também tentou contato com o gerente de futebol corintiano Alessandro Nunes, mas ele não atendeu as ligações.